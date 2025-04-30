Естонія отримала перші HIMARS

До Естонії в середу, 30 квітня, прибули шість реактивних систем залпового вогню HIMARS, замовлені у США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Церемонія передання Збройним силам Естонії шести реактивних систем залпового вогню HIMARS відбулась на авіабазі Аммарі.

Естонський Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) підписав контракт з Агентством з безпеки та оборони США про придбання систем у грудні 2022 року, що стало однією з найбільших оборонних закупівель в історії Естонії.

They’re here!



Estonia now proudly possesses its very own HIMARS rocket launchers, a major boost to our long-range indirect fire capabilities.



This strengthens not only Estonia's defense but also enhances the security of the entire @NATO Alliance. ⤵️https://t.co/YzrdxW3kgn pic.twitter.com/OKWJpUoXRr – Margus Tsahkna (@Tsahkna) April 30, 2025

"У межах угоди ми також закуповуємо боєприпаси, засоби зв'язку, а також навчання, логістику та підтримку протягом усього життєвого циклу. Пакет включає ракети різної дальності", – сказав Раміль Ліпп, керівник відділу озброєння RKIK.

Системи HIMARS дозволять використовувати боєприпаси з точним наведенням, які підтримують інтегровані вогневі завдання і можуть вражати точкові або площинні цілі на відстані понад 300 кілометрів.

Завдяки високій сумісності з системами НАТО та союзників HIMARS можна легко інтегрувати та швидко розгорнути за потреби.

Решта складових пакета озброєнь США, зокрема боєприпаси до РСЗВ, має надійти до Естонії в наступні роки.

Нагадаємо, що з 2026 року Естонія планує збільшити видатки на оборону до 5% ВВП.