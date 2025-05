Естонія отримала перші HIMARS

До Естонії в середу, 30 квітня, прибули шість реактивних систем залпового вогню HIMARS, замовлені у США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Церемонія передання Збройним силам Естонії шести реактивних систем залпового вогню HIMARS відбулась на авіабазі Аммарі.

Естонський Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) підписав контракт з Агентством з безпеки та оборони США про придбання систем у грудні 2022 року, що стало однією з найбільших оборонних закупівель в історії Естонії.

They’re here!



Estonia now proudly possesses its very own HIMARS rocket launchers, a major boost to our long-range indirect fire capabilities.



This strengthens not only Estonia's defense but also enhances the security of the entire @NATO Alliance. ⤵️https://t.co/YzrdxW3kgn pic.twitter.com/OKWJpUoXRr