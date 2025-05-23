В Литве прошли первые учения по самостоятельному обслуживанию и эксплуатации HIMARS

С 17 по 23 мая в литовском Шяуляе прошли совместные учения "Аист и Орел" между Сухопутными войсками Вооруженных сил Литвы и армией США, целью которых было поддержание индивидуальных и коллективных навыков, необходимых для самостоятельного и эффективного управления и обслуживания систем HIMARS.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Проводя совместные учения, мы стремимся обеспечить постоянное обновление и углубление знаний наших солдат на основе самых высоких стандартов НАТО. Возможность тренироваться вместе с союзниками – это не только приобретение или закрепление практических навыков, но и возможность обменяться опытом и углубить взаимодействие", – заявил майор Юстинас Чеканаускас, командир батареи огневой поддержки Сухопутных войск.

Во время учений, которые длились более недели, впервые была проведена теоретическая и практическая подготовка специалистов по управлению огнем, ремонту и боеприпасов, а также операторов систем HIMARS.

Во время теоретических занятий были стандартизированы знания и навыки солдат, а системы HIMARS 3-го батальона огневой артиллерии 321-го полевого артиллерийского полка США были передислоцированы из Германии в Литву с дополнительным оборудованием и транспортом. Литовские и американские военные практически научились выполнять техническое обслуживание и проверку системы HIMARS, выполнять огневые задачи, управлять грузовиками HIMARS днем и ночью, ремонтировать ракеты и готовить системы залповой артиллерии к стрельбе. Боевые стрельбы из этих систем по целям в Балтийском море также запланированы на начало июня, говорится в пресс-релизе армии для СМИ.

С целью бесперебойной подготовки к интеграции систем HIMARS в Сухопутные войска Вооруженных сил Литвы, солдаты батареи залповой артиллерии тесно сотрудничают с подразделениями 41-й полевой артиллерийской бригады V корпуса армии США и регулярно участвуют в совместных учениях с солдатами союзников и партнеров НАТО в Литве и за рубежом.

Согласно подписанному контракту на закупку HIMARS, Вооруженные силы Литвы приобретут 8 пусковых установок с боевыми и учебными боеприпасами, которые будут состоять из комплектов управляемых ракет различных типов и боевых характеристик, включая системы ATACMS с эффективной дальностью стрельбы 300 км. Литва закупает эти системы совместно с другими странами Балтии.

Напомним, в конце апреля Эстония получила первые шесть реактивных систем залпового огня HIMARS, заказанные у США.

В ноябре прошлого года в Польшу прибыли последние две из 20 HIMARS, приобретенных в феврале 2019 года.