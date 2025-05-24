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У Туреччині пройшли масштабні міжнародні військові навчання

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Новини — Субота, 24 травня 2025, 09:20 — Уляна Кричковська

У Туреччині пройшли міжнародні військові навчання "Фенікс-2025" за участі підрозділів з дев'ятьох країн.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Туреччини у Х, пише "Європейська правда".

Міжнародні навчання "Фенікс-2025" проходили з 12 по 23 травня на базі третього основного командування Військово-повітряних сил Туреччини у місті Конья.

У них взяли участь підрозділи США, Німеччини, Азербайджану, Італії, Катару, Польщі, Румунії, Словаччини, Саудівської Аравії та Туреччини.

5 травня в Естонії розпочалися найбільші міжнародні навчання року – Siil 2025, в яких беруть участь понад 16 тисяч військовослужбовців з Естонії та країн-союзників.

А з 17 по 23 травня в литовському Шяуляї пройшли спільні навчання "Лелека і Орел" між Сухопутними військами Збройних сил Литви та армією США, метою яких було підтримання індивідуальних і колективних навичок, необхідних для самостійного та ефективного управління і обслуговування систем HIMARS.

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Туреччина США
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