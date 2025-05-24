У Туреччині пройшли масштабні міжнародні військові навчання

У Туреччині пройшли міжнародні військові навчання "Фенікс-2025" за участі підрозділів з дев'ятьох країн.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Туреччини у Х, пише "Європейська правда".

Міжнародні навчання "Фенікс-2025" проходили з 12 по 23 травня на базі третього основного командування Військово-повітряних сил Туреччини у місті Конья.

У них взяли участь підрозділи США, Німеччини, Азербайджану, Італії, Катару, Польщі, Румунії, Словаччини, Саудівської Аравії та Туреччини.

🗓️12-23 Mayıs 2025

📍Konya



Ülkemizin yanı sıra ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan unsurlarının katılımıyla 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.



🗓️May… pic.twitter.com/X4ndWM1T5V – T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 23, 2025

5 травня в Естонії розпочалися найбільші міжнародні навчання року – Siil 2025, в яких беруть участь понад 16 тисяч військовослужбовців з Естонії та країн-союзників.

А з 17 по 23 травня в литовському Шяуляї пройшли спільні навчання "Лелека і Орел" між Сухопутними військами Збройних сил Литви та армією США, метою яких було підтримання індивідуальних і колективних навичок, необхідних для самостійного та ефективного управління і обслуговування систем HIMARS.