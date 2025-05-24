У Туреччині пройшли масштабні міжнародні військові навчання
Новини — Субота, 24 травня 2025, 09:20 —
У Туреччині пройшли міжнародні військові навчання "Фенікс-2025" за участі підрозділів з дев'ятьох країн.
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Туреччини у Х, пише "Європейська правда".
Міжнародні навчання "Фенікс-2025" проходили з 12 по 23 травня на базі третього основного командування Військово-повітряних сил Туреччини у місті Конья.
У них взяли участь підрозділи США, Німеччини, Азербайджану, Італії, Катару, Польщі, Румунії, Словаччини, Саудівської Аравії та Туреччини.
🗓️12-23 Mayıs 2025– T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 23, 2025
📍Konya
Ülkemizin yanı sıra ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan unsurlarının katılımıyla 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.
🗓️May… pic.twitter.com/X4ndWM1T5V
5 травня в Естонії розпочалися найбільші міжнародні навчання року – Siil 2025, в яких беруть участь понад 16 тисяч військовослужбовців з Естонії та країн-союзників.
А з 17 по 23 травня в литовському Шяуляї пройшли спільні навчання "Лелека і Орел" між Сухопутними військами Збройних сил Литви та армією США, метою яких було підтримання індивідуальних і колективних навичок, необхідних для самостійного та ефективного управління і обслуговування систем HIMARS.