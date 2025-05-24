У Трампа назвали обмін полоненими "найпозитивнішим результатом" переговорів у Туреччні

Спецпосланець американського президента Дональда Трампа Кіта Келлог відреагував на обмін полоненими між Росією та Україною, який відбувся 23 травня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Келлог назвав обмін "найпозитивнішим результатом технічних переговорів між Україною та Росією",

"Найпозитивніший результат технічних переговорів між Україною та Росією, що відбулися минулого тижня в Стамбулі: заплановано повернення по 1000 військовополонених з кожного боку", – написав він.

Також він подякував главі Міністерства оборони Рустему Умєрову за вагомий внесок у досягнення цього.

"Нам потрібне перемир’я – вбивства мають припинитися", – додав він.

23 травня Трамп заявив, що між Росією та Україною узгоджений масштабний обмін полоненими. Через певний час український президент Володимир Зеленський повідомив про те, що в межах першого дня обмінів в Україну повернулися 390 людей.

Ця домовленість стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі української та російської делегацій у Туреччині, яка відбулася 16 травня вперше за більш ніж три роки.

Тоді Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку завідомо неприйнятних умов Україні.