У Трампа назвали обмен пленными "самым позитивным результатом" переговоров в Турции

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кита Келллог отреагировал на обмен пленными между Россией и Украиной, который состоялся 23 мая.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Келлог назвал обмен "самым позитивным результатом технических переговоров между Украиной и Россией".

"Самый позитивный результат технических переговоров между Украиной и Россией, которые состоялись на прошлой неделе в Стамбуле: запланировано возвращение по 1000 военнопленных с каждой стороны", – написал он.

Также он поблагодарил главу Министерства обороны Рустема Умерову за весомый вклад в достижение этого.

"Нам нужно перемирие – убийства должны прекратиться", – добавил он.

23 мая Трамп заявил, что между Россией и Украиной согласован масштабный обмен пленными. Через некоторое время украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение первого дня обмена в Украину вернулись 390 человек.

Эта договоренность стала едва ли не единственным реальным результатом встречи украинской и российской делегаций в Турции, которая состоялась 16 мая впервые за более чем три года.

Тогда Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий для Украины.