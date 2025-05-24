ЗМІ: Адміністрація Трампа відправила понад 100 співробітників Ради нацбезпеки у відпустку

Адміністрація американського президента Дональда Трампа відправила у адміністративну відпустку понад 100 співробітників Ради національної безпеки (NSC) при Білому домі в рамках її реорганізації під керівництвом тимчасового радника з нацбезпеки та державного секретаря Марко Рубіо.

Про це повідомили два посадовці США та інший обізнаний співрозмовник CNN, пише "Європейська правда".

За словами посадовця адміністрації, приблизно о 16:20 було розіслано електронного листа від керівника апарату NSC Браяна МакКормака, в якому працівникам, що підлягають звільненню, повідомили, що у них є 30 хвилин, аби зібрати речі.

Тим, хто не був на робочому місці, дозволили надіслати електронного листа для узгодження часу, коли вони зможуть забрати особисті речі та здати пристрої.

Тема листа звучала як "Ваше повернення до рідного агентства", що вказує на те, що більшість звільнених були відряджені до NSC з інших міністерств і відомств.

Посадовець, який коментував ситуацію, зазначив, що здійснювати таку масштабну реорганізацію перед довгими вихідними – "це максимально непрофесійно і безвідповідально".

Серед тих, кого відправили у відпустку – як кар’єрні державні службовці, так і політичні призначенці адміністрації Трампа.

NSC традиційно складається з експертів із зовнішньої політики з різних органів влади США і виконує ключову роль у формуванні зовнішньої політики президента.

Варто звернути увагу, що на початку травня Майка Волца – колишнього керівника NSC – усунули з посади. Трамп оголосив, що номінує Волца на посаду посла США в ООН, а виконання обов’язків голови NSC тимчасово перейде до Рубіо.

Волц втратив вплив після того, як випадково додав журналіста до групового чату в месенджері Signal, де обговорювалися чутливі військові операції.