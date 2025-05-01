Трамп підтвердив відставку Волца і назвав його тимчасову заміну

Президент США Дональд Трамп підтвердив відставку свого радника з нацбезпеки Майкла Волца, яку перед тим анонсували у ЗМІ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Truth Social.

Трамп прямо не оголосив, що Волц полишає посаду радника президента США з нацбезпеки, але анонсував його номінування на нову посаду – посла при ООН.

Він також подякував Волцу за роботу у Конгресі та на посаді свого радника, де він "ставив інтереси нашої країни на перше місце".

"Тим часом державний секретар Марко Рубіо виконуватиме обов'язки радника з національної безпеки, продовжуючи ефективно керувати Державним департаментом", – анонсував Трамп.

Зазначимо, що президент США не пояснив зняття Волца з посади, але ЗМІ повʼязували її зі скандалом під назвою "Signal-гейт".

Нагадаємо, в березні Майкл Волц потрапив у скандал після того, як помилково додав головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритого чату в Signal, де посадовці у сфері нацбезпеки обговорювали удари США по Ємену.

Після цього Волц узяв на себе відповідальність за інцидент, а у ЗМІ повідомлялось про обговорення його подальшої долі. Але публічно президент США висловив підтримку своєму раднику з нацбезпеки, назвавши його "хорошою людиною", яка "винесла урок" із ситуації.