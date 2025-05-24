СМИ: Администрация Трампа отправила более 100 сотрудников Совета нацбезопасности в отпуск

Администрация американского президента Дональда Трампа отправила в административный отпуск более 100 сотрудников Совета национальной безопасности (NSC) при Белом доме в рамках его реорганизации под руководством временного советника по нацбезопасности и государственного секретаря Марко Рубио.

Об этом сообщили два чиновника США и другой осведомленный собеседник CNN, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника администрации, примерно в 16:20 было разослано электронное письмо от главы аппарата NSC Брайана МакКормака, в котором сотрудникам, подлежащим увольнению, сообщили, что у них есть 30 минут, чтобы собрать вещи.

Тем, кто не был на рабочем месте, разрешили отправить электронное письмо для согласования времени, когда они смогут забрать личные вещи и сдать устройства.

Тема письма звучала как "Ваше возвращение в родную агентство", что указывает на то, что большинство уволенных были командированы в NSC из других министерств и ведомств.

Чиновник, комментировавший ситуацию, отметил, что проводить такую масштабную реорганизацию перед длинными выходными – "это максимально непрофессионально и безответственно".

Среди тех, кого отправили в отпуск – как карьерные государственные служащие, так и политические назначенцы администрации Трампа.

NSC традиционно состоит из экспертов по внешней политике из различных органов власти США и играет ключевую роль в формировании внешней политики президента.

Стоит обратить внимание, что в начале мая Майка Волца – бывшего руководителя NSC – отстранили от должности. Трамп объявил, что номинирует Волца на должность посла США в ООН, а исполнение обязанностей главы NSC временно перейдет к Рубио.

Волц потерял влияние после того, как случайно добавил журналиста в групповой чат в мессенджере Signal, где обсуждались чувствительные военные операции.