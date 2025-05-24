Напад у Гамбурзі: поліція вимагає помістити нападницю у психіатричну лікарню

У німецької поліції з'являється все більше доказів того, що жінка, яка в п'ятницю ввечері на центральному вокзалі Гамбурга завдала ножових поранень кільком людям, могла діяти в стані психологічного афекту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Доказів політичної мотивації немає, але є "дуже конкретні ознаки" психічного захворювання у підозрюваної, йдеться в заяві поліції. Подано заяву про поміщення до психіатричного закладу.

Наразі немає жодних доказів того, що жінка перебувала під впливом інтоксикантів, таких як алкоголь або наркотики. Очікується, що підозрювана постане перед суддею пізніше у суподу.

У п'ятницю ввечері невідома, очевидно, випадково завдала ножових поранень перехожим. Під час нападу, близько 18:00, платформа між 13 і 14 коліями була переповнена. Швидке втручання двох перехожих і співробітників так званого патруля Quattro зупинило напад, а жінка була заарештована, повідомляє поліція.

39-річна жінка дозволила затримати себе без опору. За наявною інформацією, підозрювана діяла наодинці. Точна послідовність подій все ще відновлюється.

За даними поліції, поранення отримали 18 осіб у віці від 19 до 85 років. Три жінки у віці 24, 52 і 85 років, а також 24-річний чоловік були доставлені в лікарню з травмами, що загрожують життю. Ще семеро людей отримали серйозні поранення, а семеро – легкі травми. За даними поліції, всі вони зараз перебувають у "стабілізованому стані".

Після нападу з ножем всі колії були знову відкриті для руху поїздів вночі. Deutsche Bahn оголосила, що судово-медичні розслідування завершені. Однак рекомендується перевіряти всі залізничні сполучення онлайн.

За словами прессекретаря залізниці, "сьогодні вранці все знову буде запущено вчасно". Після нападу з ножем були закриті колії з 11 по 14. Це призвело до відповідних затримок і перенаправлень для поїздів далекого прямування.