Нападение в Гамбурге: полиция требует поместить нападавшую в психиатрическую больницу

У немецкой полиции появляется все больше доказательств того, что женщина, которая в пятницу вечером на центральном вокзале Гамбурга нанесла ножевые ранения нескольким людям, могла действовать в состоянии психологического аффекта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Доказательств политической мотивации нет, но есть "очень конкретные признаки" психического заболевания у подозреваемой, говорится в заявлении полиции. Подано заявление о помещении в психиатрическое учреждение.

Пока нет никаких доказательств того, что женщина находилась под воздействием интоксикантов, таких как алкоголь или наркотики. Ожидается, что подозреваемая предстанет перед судьей позже в суде.

В пятницу вечером неизвестная, очевидно, случайно нанесла ножевые ранения прохожим. Во время нападения, около 18:00, платформа между 13 и 14 путями была переполнена. Быстрое вмешательство двух прохожих и сотрудников так называемого патруля Quattro остановило нападение, а женщина была арестована, сообщает полиция.

39-летняя женщина позволила задержать себя без сопротивления. По имеющейся информации, подозреваемая действовала в одиночку. Точная последовательность событий все еще восстанавливается.

По данным полиции, ранения получили 18 человек в возрасте от 19 до 85 лет. Три женщины в возрасте 24, 52 и 85 лет, а также 24-летний мужчина были доставлены в больницу с травмами, угрожающими жизни. Еще семь человек получили серьезные ранения, а семеро – легкие травмы. По данным полиции, все они сейчас находятся в "стабилизированном состоянии".

После нападения с ножом все пути были вновь открыты для движения поездов ночью. Deutsche Bahn объявила, что судебно-медицинские расследования завершены. Однако рекомендуется проверять все железнодорожные сообщения онлайн.

По словам пресс-секретаря железной дороги, "сегодня утром все снова будет запущено вовремя". После нападения с ножом были закрыты пути с 11 по 14. Это привело к соответствующим задержкам и перенаправлениям для поездов дальнего следования.