Поліція розкрила деталі нападу з ножем на вокзалі Гамбурга

У результаті нападу з ножем на центральному вокзалі Гамбурга ввечері у пʼятницю постраждали загалом дванадцять людей, є зокрема і важкопоранені.

Таку інформацію надали поліція та рятувальні служби Гамбурга, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

У німецькій поліції заявили, що напад стався на платформі між коліями 13 і 14 центрального вокзалу Гамбурга, де 39-річна жінка безладно наносила удари ножем.

Правоохоронці наразі вважають, що нападниця діяла самостійно, і затримала її. "Розслідування обставин інциденту триває", – запевнили вони.

Тоді як поліція Гамбурга не розкриває точну кількість постраждалих, рятувальні служби кажуть про 12 поранених, причому шестеро перебувають у стані, що загрожує життю.

Решта троє людей отримали важкі поранення, ще троє – легкі.

Представник пожежної служби Гамбурга повідомив, що триває масштабна операція рятувальників, пожежників і поліції.

Як повідомлялося, 13-річного підлітка, якого підозрюють у нападі з ножем на однокласника в школі в берлінському районі Шпандау напередодні, затримали в пʼятницю.

Раніше цього тижня стало відомо про напад у школі у фінському місті Тампере на трьох 15-річних учениць, який скоїв 16-річний підліток.