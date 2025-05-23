Невідомий скоїв напад з ножем на вокзалі Гамбурга, багато постраждалих

На центральному вокзалі Гамбурга стався напад з ножем, постраждали більше десяти людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Нападник, який діяв самостійно, поранив ножем кількох людей. Пожежна служба повідомила, що "постраждало багато людей".

Наразі відомо про щонайменше трьох людей у критичному стані, щонайменше троє отримали серйозні поранення і щонайменше шестеро – легкі. "Розслідування триває", – повідомив речник поліції.

Поліції вдалося затримати нападника.

За даними федеральної поліції, інцидент стався близько 18:00 на платформі колій 13 і 14. Прессекретар не підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що злочинцем була жінка.

Подробиці інциденту поки що невідомі. Речник поліції повідомив, що на центральному вокзалі Гамбурга триває "масштабна операція". Пожежна служба також назвала її "масштабною рятувальною операцією".

Як повідомлялося, 13-річного підлітка, якого підозрюють у нападі з ножем на однокласника в школі в берлінському районі Шпандау напередодні, затримали в пʼятницю.

Раніше цього тижня стало відомо про напад у школі у фінському місті Тампере на трьох 15-річних учениць, який скоїв 16-річний підліток.