Україна стала однією з головних тем дебатів кандидатів у президенти Польщі

Під час п'ятничних дебатів підтримуваний опозицією кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький оцінив, що президент Володимир Зеленський погано ставиться до Польщі, а кандидат від влади Рафал Тшасковський звинуватив його в тому, що він говорить мовою Владіміра Путіна щодо вступу України до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Під час п'ятничних телевізійних дебатів, спільно організованих TVP, TVN і Polsat, обидва кандидати поставили один одному по три запитання в шести тематичних блоках, присвячених здоров'ю, міжнародній політиці, економіці, соціальній політиці, безпеці та світогляду.

Питання міграції та України, серед іншого, неодноразово виникали в дискусії. Обидва кандидати дистанціювалися від міграційного пакту, причому Навроцький повторив, що якщо він стане президентом, то призведе до одностороннього розірвання пакту, в той час як Тшасковський стверджував, що пакт "ніколи не вступить в силу" через допомогу, яку Польща надала Україні.

"Я був тим, хто записав у документах ЄС, що якщо ми допоможемо українцям, то більше нікого не приймемо", – сказав Тшасковський. – сказав Тшасковський.

Навроцький звинуватив його у брехні і попросив вказати на конкретний документ. Тшасковський відповів, що мав на увазі постанову від 2015 року. "Я не думаю, що в 2015 році в Україні ще була війна" – сказав Навроцький, на що Тшасковський відповів, що окупація Криму вже є війною.

Під час блоку про безпеку Тшасковський запитав Навроцького, серед іншого, про те, чи виступає він проти вступу України до НАТО, зазначивши, що він проповідує те ж саме, що і Владімір Путін у цьому питанні.

"Я говорю мовою поляків; (...) Якщо президент (України Володимир – ред.) Зеленський погано до нас ставиться, ми маємо право про це сказати. І мільйони поляків у Польщі сьогодні хотіли б це сказати, але не можуть, бо одразу з'являється гасло "ви говорите путінську пропаганду"", – заперечив Навроцький.

За його оцінкою, "як людина, яку переслідує Російська Федерація", він може бути "голосом тих, хто не згоден з тим, що Україна заливає нас зерном і створює нерівні умови конкуренції".

Відповідаючи на питання про відносини з президентом США Дональдом Трампом, Тшасковський зазначив, що ніколи не говорив про нього "поганого слова" і має "сенсаційні відносини з республіканцями". "Трамп не з тих, хто любить людей, які приходять, щоб поцілувати його на рингу. Він цінує тих, хто жорсткий і має вплив" – сказав він. Навроцький визнав, що "насправді Трампу подобаються сильні і впливові чоловіки, які говорять голосом свого народу і за свою справу".

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

За менш ніж два тижні до другого туру президентських виборів у Польщі обидва кандидати мають рівну підтримку.

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