Украина стала одной из главных тем дебатов кандидатов в президенты Польши

Во время пятничных дебатов поддерживаемый оппозицией кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий оценил, что президент Владимир Зеленский плохо относится к Польше, а кандидат от власти Рафал Тшасковский обвинил его в том, что он говорит на языке Владимира Путина относительно вступления Украины в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Во время пятничных телевизионных дебатов, совместно организованных TVP, TVN и Polsat, оба кандидата задали друг другу по три вопроса в шести тематических блоках, посвященных здоровью, международной политике, экономике, социальной политике, безопасности и мировоззрению.

Вопросы миграции и Украины, среди прочего, неоднократно возникали в дискуссии. Оба кандидата дистанцировались от миграционного пакта, причем Навроцкий повторил, что если он станет президентом, то приведет к одностороннему расторжению пакта, в то время как Тшасковский утверждал, что пакт "никогда не вступит в силу" из-за помощи, которую Польша предоставила Украине.

"Я был тем, кто записал в документах ЕС, что если мы поможем украинцам, то больше никого не примем", – сказал Тшасковский. – сказал Тшасковский.

Навроцкий обвинил его во лжи и попросил указать на конкретный документ. Тшасковский ответил, что имел в виду постановление от 2015 года. "Я не думаю, что в 2015 году в Украине еще была война" – сказал Навроцкий, на что Тшасковский ответил, что оккупация Крыма уже является войной.

Во время блока о безопасности Тшасковский спросил Навроцкого, среди прочего, о том, выступает ли он против вступления Украины в НАТО, отметив, что он проповедует то же самое, что и Владимир Путин в этом вопросе.

"Я говорю на языке поляков; (...) Если президент (Украины Владимир – ред.) Зеленский плохо к нам относится, мы имеем право об этом сказать. И миллионы поляков в Польше сегодня хотели бы это сказать, но не могут, потому что сразу появляется лозунг "вы говорите путинскую пропаганду"", – возразил Навроцкий.

По его оценке, "как человек, которого преследует Российская Федерация", он может быть "голосом тех, кто не согласен с тем, что Украина заливает нас зерном и создает неравные условия конкуренции".

Отвечая на вопрос об отношениях с президентом США Дональдом Трампом, Тшасковский отметил, что никогда не говорил о нем "плохого слова" и имеет "сенсационные отношения с республиканцами". "Трамп не из тех, кто любит людей, которые приходят, чтобы поцеловать его на ринге. Он ценит тех, кто жесткий и имеет влияние" – сказал он. Навроцкий признал, что "на самом деле Трампу нравятся сильные и влиятельные мужчины, которые говорят голосом своего народа и за свое дело".

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

За менее чем две недели до второго тура президентских выборов в Польше оба кандидата имеют равную поддержку.

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