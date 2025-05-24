Глава МЗС Британії – про останню атаку РФ на Україну: це не дії країни, що прагне миру

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі засудив останню масовану атаку Росії на Україну.

Про це він написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, це не дії країни, яка прагне миру.

"Минулої ночі Росія знову атакувала Україну – 14 ракетами і сотнями безпілотників по всій країні. Ще одна ніч терору для українських цивільних, ще більше поранених і зруйнованих будинків. Це не дії країни, яка прагне миру", – написав Леммі.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, у ніч проти 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних безпілотників.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на масований російський обстріл Києва та заявив, що безперервна агресія Росії має просте пояснення: "вона не відчула достатнього тиску, щоб зупинитися".

А посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова порадила тим, хто сумнівається в намірах РФ, читати новини.