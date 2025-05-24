Посол ЄС після атаки на Київ порадила тим, хто сумнівається в намірах РФ, читати новини

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова прокоментувала російську комбіновану атаку по регіонах України, основною ціллю якої став Київ.

Про це вона написала у Х, передає "Європейська правда".

24 травня вранці Матернова порадила тим, хто "досі сумнівається, що Росія хоче продовження війни" почитати новини.

Також вона зазначила, що внаслідок удару по Києву постраждали райони, де живуть її колеги.

"Ще одна жахлива ракетна та дронова атака на Україну. Основна ціль – Київ. Багато житлових будинків у вогні, зазнали серйозних руйнувань. Постраждало 15 людей", – написала посол ЄС в Україні.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, у ніч проти 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних безпілотників.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на масований російський обстріл Києва та заявив, що безперервна агресія Росії має просте пояснення: "вона не відчула достатнього тиску, щоб зупинитися".