В Естонії розкритикували удар Росії по Києву 24 травня

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на масований російський обстріл Києва у ніч проти 24 травня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Тсахкна заявив, що безперервна агресія Росії має просте пояснення: "вона не відчула достатнього тиску, щоб зупинитися".

"Сила змінити це – у наших руках", – акцентував він.

Міністр закордонних справ Естонії впевнений, що підтримка України має включати збільшення військової допомоги, жорсткіші санкції проти Росії, використання її заморожених активів і стримування "тіньового флоту".

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, у ніч проти 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних безпілотників.

23 травня стало відомо, що Європейська комісія проведе закриті консультації з державами-членами ЄС щодо наступних санкцій проти Росії.

Звернемо увагу, що у ЄС критикували 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України, який затвердили 20 травня.

Зокрема, президент Литви Гітанас Науседа вважає, що він недостатній, тому в наступному обмеження мають бути жорсткішими.