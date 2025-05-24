Глава МИД Британии – о последней атаке РФ на Украину: это не действия страны, стремящейся к миру
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми осудил последнюю массированную атаку России на Украину.
Об этом он написал в Х, сообщает "Европейская правда".
По словам министра, это не действия страны, которая стремится к миру.
"Прошлой ночью Россия снова атаковала Украину – 14 ракетами и сотнями беспилотников по всей стране. Еще одна ночь террора для украинских гражданских, еще больше раненых и разрушенных домов. Это не действия страны, которая стремится к миру", – написал Лемми.
По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, в ночь на 24 мая россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 ударных беспилотников.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на массированный российский обстрел Киева и заявил, что непрерывная агрессия России имеет простое объяснение: "она не почувствовала достаточного давления, чтобы остановиться".
А посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова посоветовала тем, кто сомневается в намерениях РФ, читать новости.