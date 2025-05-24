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Все більше німців схвалюють роботу Мерца на посаді канцлера

Новини — Субота, 24 травня 2025, 18:22 — Іванна Костіна

У Німеччині зріс рівень схвалення нового канцлера Фрідріха Мерца, який почав свій термін з низьким рейтингом.

Про це свідчать результати опитування Insa для Bild, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, все більше громадян задоволені роботою канцлера Фрідріха Мерца. Таку думку висловили 31% респондентів, що на 8 процентних пунктів більше, ніж через тиждень після вступу Мерца на посаду.

47% все ще незадоволені роботою Мерца – їх кількість зменшилась на 2 пункти. 22% не визначилися або не дали відповіді.

Також партія Мерца, Християнсько-демократичний союз, показала в опитуванні найкращий результат за два місяці.

Опитування  дає ХДС/ХСС 27% – на один відсотковий пункт більше, ніж минулого тижня. Водночас ультраправа "Альтернатива для Німеччини" втратила один пункт і тепер має 24%.

У СДПН (16%), Зелених (11%), Лівої партії (10%) та Альянсу Сари Вагенкнехт (4%) не відбулося жодних змін.

Раніше у травні опитування показало, що німці набагато менше задоволені новим урядом на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом, ніж їхніми попередниками.

Ще одне опитування нещодавно показало, що обранням на посаду канцлера Фрідріха Мерца не дуже задоволені майже 60%.

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Фрідріх Мерц Німеччина Опитування
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