Все больше немцев одобряют работу Мерца на посту канцлера

В Германии вырос уровень одобрения нового канцлера Фридриха Мерца, который начал свой срок с низким рейтингом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Insa для Bild, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, все больше граждан довольны работой канцлера Фридриха Мерца. Такое мнение высказали 31% респондентов, что на 8 процентных пунктов больше, чем через неделю после вступления Мерца в должность.

47% все еще недовольны работой Мерца – их количество уменьшилось на 2 пункта. 22% не определились или не дали ответа.

Также партия Мерца, Христианско-демократический союз, показала в опросе лучший результат за два месяца.

Опрос дает ХДС/ХСС 27% – на один процентный пункт больше, чем на прошлой неделе. В то же время ультраправая "Альтернатива для Германии" потеряла один пункт и теперь имеет 24%.

У СДПГ (16%), Зеленых (11%), Левой партии (10%) и Альянса Сары Вагенкнехт (4%) не произошло никаких изменений.

Ранее в мае опрос показал, что немцы гораздо меньше довольны новым правительством во главе с канцлером Фридрихом Мерцом, чем их предшественниками.

Еще один опрос недавно показал, что избранием на должность канцлера Фридриха Мерца не очень довольны почти 60%.