ЗМІ: у ЄС шукають спосіб, як забезпечити Україну зброєю США

Через невизначеність із подальшою військовою підтримкою України з боку США лідери Євросоюзу розглядають варіант придбання американського озброєння, щоб потім передати його Києву.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами джерел, у ЄС все більшої популярності набуває пропозиція придбати більше американської зброї, яку можна буде передати Україні. Джерела спілкувались на умовах анонімності, оскільки вони коментували закриті обговорення.

Ідея полягає в тому, що якщо президент США Дональд Трамп відмовиться постачати американську зброю Україні, це зробить Європа. Це допомогло б Україні стримати наступ Росії і могло б чинити новий тиск на Путіна, щоб він серйозно поставився до припинення вогню.

Водночас Європейський Союз розглядає можливість виключення понад 20 банків з міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження цінового ліміту на російську нафту і заборону роботи газопроводів "Північний потік" в рамках нового пакету санкцій, спрямованих на тиск на Росію.

Джерела заявили, що очікують, що США продовжать обмін розвідданими з Україною для надання допомоги в ураженні цілей.

Президент США Дональд Трамп після приходу до влади не ухвалив жодних нових рішень для того, щоб Україна, після отримання погодженої адміністрацією Байдена зброї, могла надалі отримувати військову допомогу Сполучених Штатів.

Нагадаємо, українсько-американська "угода про надра" надає Києву можливість отримувати зброю зі США.

Між тим, 62% американців вважають, що США мають продовжувати військову підтримку України.