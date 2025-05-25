СМИ: в ЕС ищут способ, как обеспечить Украину оружием США

Из-за неопределенности с дальнейшей военной поддержкой Украины со стороны США лидеры Евросоюза рассматривают вариант приобретения американского вооружения, чтобы затем передать его Киеву.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам источников, в ЕС все большую популярность приобретает предложение приобрести больше американского оружия, которое можно будет передать Украине. Источники общались на условиях анонимности, поскольку они комментировали закрытые обсуждения.

Идея заключается в том, что если президент США Дональд Трамп откажется поставлять американское оружие Украине, это сделает Европа. Это помогло бы Украине сдержать наступление России и могло бы оказать новое давление на Путина, чтобы он серьезно отнесся к прекращению огня.

В то же время Европейский Союз рассматривает возможность исключения более 20 банков из международной платежной системы SWIFT, а также снижение ценового лимита на российскую нефть и запрет работы газопроводов "Северный поток" в рамках нового пакета санкций, направленных на давление на Россию.

Источники заявили, что ожидают, что США продолжат обмен разведданными с Украиной для оказания помощи в поражении целей.

Президент США Дональд Трамп после прихода к власти не принял никаких новых решений для того, чтобы Украина, после получения согласованного администрацией Байдена оружия, могла в дальнейшем получать военную помощь Соединенных Штатов.

Напомним, украинско-американское "соглашение о недрах" дает Киеву возможность получать оружие из США.

Между тем, 62% американцев считают, что США должны продолжать военную поддержку Украины.