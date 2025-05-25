Укр Рус Eng

Туск оголосив, що марш кандидата від його партії зібрав пів мільйона людей

фото
Новини — Неділя, 25 травня 2025, 15:40 — Христина Бондарєва

Глава уряду Польщі Дональд Туск оголосив, що недільний марш на підтримку президентської кандидатури мера Варшави Рафала Тшасковського, який є членом партії Туска, зібрав пів мільйона людей. 

Про це Туск написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомляла "ЄП", у неділю поляки з усієї країни з'їхалися до Варшави, щоб приєднатися до патріотичних маршів, які очолили Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький, що змагатимуться за посаду президента у другому турі виборів 1 червня.

Штаби обох кандидатів організували марші паралельно, щоб продемонструвати мобілізацію своїх виборців. Організатори з боку обох кандидатів прогнозували, що на кожному з маршів буде по 100 тисяч людей.

Прем’єр Дональд Туск, який агітує за кандидата від своєї партії Рафала Тшасковського, заявив, що на його підтримку у Варшаві зібралися пів мільйона людей.

"Нас пів мільйона. Я вірю в вас. Я вірю в Польщу!" – написав глава польського уряду в Х.

У Кароля Навроцького, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", поки не ділились своєю оцінкою явки на марші в неділю.

Другий тур виборів президента Польщі відбудеться 1 червня.

У першому турі 18 травня Тшасковський трохи випередив Навроцького.

Читайте також: Поступки не на користь Україні: як польські ультраправі отримали на виборах "золоту акцію"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туск Польща
Реклама: