Туск оголосив, що марш кандидата від його партії зібрав пів мільйона людей

Глава уряду Польщі Дональд Туск оголосив, що недільний марш на підтримку президентської кандидатури мера Варшави Рафала Тшасковського, який є членом партії Туска, зібрав пів мільйона людей.

Про це Туск написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомляла "ЄП", у неділю поляки з усієї країни з'їхалися до Варшави, щоб приєднатися до патріотичних маршів, які очолили Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький, що змагатимуться за посаду президента у другому турі виборів 1 червня.

Штаби обох кандидатів організували марші паралельно, щоб продемонструвати мобілізацію своїх виборців. Організатори з боку обох кандидатів прогнозували, що на кожному з маршів буде по 100 тисяч людей.

Прем’єр Дональд Туск, який агітує за кандидата від своєї партії Рафала Тшасковського, заявив, що на його підтримку у Варшаві зібралися пів мільйона людей.

"Нас пів мільйона. Я вірю в вас. Я вірю в Польщу!" – написав глава польського уряду в Х.

Jest nas pół miliona.

Wierzę w Was. Wierzę w Polskę! ❤️🇵🇱 pic.twitter.com/M7E3sYZnEG – Donald Tusk (@donaldtusk) May 25, 2025

У Кароля Навроцького, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", поки не ділились своєю оцінкою явки на марші в неділю.

Другий тур виборів президента Польщі відбудеться 1 червня.

У першому турі 18 травня Тшасковський трохи випередив Навроцького.

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