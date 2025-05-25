Туск объявил, что марш кандидата от его партии собрал полмиллиона человек

Глава правительства Польши Дональд Туск объявил, что воскресный марш в поддержку президентской кандидатуры мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который является членом партии Туска, собрал полмиллиона человек.

Об этом Туск написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Как сообщала "ЕП", в воскресенье поляки со всей страны съехались в Варшаву, чтобы присоединиться к патриотическим маршам, возглавленным Рафалом Тшасковским и Каролем Навроцким, которые будут бороться за пост президента во втором туре выборов 1 июня.

Штабы обоих кандидатов организовали марши параллельно, чтобы продемонстрировать мобилизацию своих избирателей. Организаторы от обоих кандидатов прогнозировали, что на каждом из маршей будет по 100 тысяч человек.

Премьер Дональд Туск, который агитирует за кандидата от своей партии Рафала Тшасковского, заявил, что в его поддержку в Варшаве собралось полмиллиона человек.

"Нас полмиллиона. Я верю в вас. Я верю в Польшу!" – написал глава польского правительства в Х.

Jest nas pół miliona.

Wierzę w Was. Wierzę w Polskę! ❤️🇵🇱 pic.twitter.com/M7E3sYZnEG – Donald Tusk (@donaldtusk) May 25, 2025

У Кароля Навроцкого, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", пока не делились своей оценкой явки на марше в воскресенье.

Второй тур выборов президента Польши состоится 1 июня.

В первом туре 18 мая Тшасковский немного опередил Навроцкого.

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