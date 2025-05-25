Тисячі людей у Варшаві зібрались на два паралельні марші кандидатів у президенти

У неділю поляки з усієї країни з'їхалися до Варшави, щоб приєднатися до патріотичних маршів, які очолили Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький, що змагатимуться за посаду президента у другому турі виборів 1 червня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN 24.

Марші відбуваються за маршрутами, розташованими на відстані кількох сотень метрів один від одного.

Організатори з боку обох кандидатів у президенти кажуть, що очікують на кожному з маршів по 100 тисяч людей.

У першому турі президентських виборів 18 травня кандидат від влади Рафал Тшасковський трохи випередив Кароля Навроцького, незалежного кандидата, якого підтримує опозиційна партія "ПіС".

Учасники "Великого маршу патріотів" Рафала Тшасковського проходять від Банкової площі до площі Конституції. У марші Тшасковського беруть участь прем’єр-міністр Дональд Туск, віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш, спікер Сейму Шимон Головня.

У штабі Тшасковського повідомляли, що у марші на підтримку кандидата візьме участь обраний президент Румунії Нікушор Дан.

Марш на підтримку Тшасковського фото: TVN 24

"Марш за Польщу", організований прихильниками Кароля Навроцького, розпочався від кільцевої розв'язки де Голля та пройде до Замкової площі. У марші Навроцького бере участь партія "ПіС", зокрема її лідер Ярослав Качинський.

Марш на підтримку Навроцького фото: TVN 24

Другий тур виборів президента Польщі відбудеться 1 червня.

Нагадаємо, напередодні Тшасковський відмовився підписувати декларацію ультраправого та антиукраїнського політика Славоміра Менцена, у якій містилась обіцянка не пускати Україну в НАТО. Тшасквський виступив за членство України в Альянсі.

Натомість його опонент Кароль Навроцький підписав документ. Навроцький запевнив, що якщо стане президентом, не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО.

Читайте також: Поступки не на користь Україні: як польські ультраправі отримали на виборах "золоту акцію".