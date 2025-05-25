Німецький міністр закликає до серйозних торгових переговорів ЄС і США після погрози Трампа
Німецький міністр фінансів Ларс Клінгбаль закликав до "серйозних переговорів" зі Сполученими Штатами після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив ввести 50-відсоткові мита на товари Європейського Союзу з 1 червня.
Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Bild, опублікованому в неділю, пише "Європейська правда".
Міністр фінансів Німеччини наголосив, що "зараз нам потрібні не подальші провокації, а серйозні переговори".
"Саме про це я говорив з міністром фінансів США. Американські мита становлять загрозу для американської економіки настільки ж, як і для німецької та європейської економік", – додав він.
Міністр наголосив, що наявний торговельний конфлікт шкодить усім і повинен бути швидко припинений.
Пороза Трампа ввести 50-відсоткові мита на європейські товари викликала шок на європейських фондових ринках.
Ультиматум був висунутий у п'ятницю, за кілька годин до телефонної розмови комісара ЄС з питань торгівлі Мароша Шефчовича з торговим представником США Джеймісоном Гріром і міністром торгівлі США Говардом Лутніком.
Ця розмова розглядалася як остання спроба уникнути повномасштабної торгової війни. Після розмови Шефчович закликав обидві сторони до "взаємної поваги, а не погроз".