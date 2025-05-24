В ЄС заявили, що будь-яка торговельна угода з США має ґрунтуватися на "повазі, а не погрозах"

Єврокомісар з питань торгівлі перейшов на зухвалий тон після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 50%-ві тарифи на всі товари з Євросоюзу, заявивши, що будь-яка потенційна торговельна угода між Брюсселем і Вашингтоном має ґрунтуватися на "повазі, а не погрозах".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Президент США зробив свою заяву після того, як висловив розчарування темпами прогресу щодо торговельної угоди з ЄС. Нові тарифи набудуть чинності з 1 червня.

Комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович після розмови з торговим представником США Джеймісоном Гріром і міністром торгівлі Говардом Лутніком заявив: "ЄС повністю задіяний і прагне укласти угоду, яка буде вигідною для обох сторін. Європейська Комісія залишається готовою працювати в дусі доброї волі. Торгівля між ЄС і США не має собі рівних і має ґрунтуватися на взаємній повазі, а не на погрозах. Ми готові захищати наші інтереси".

Трамп опублікував цю заяву на Truth Social: "З Європейським Союзом, який був сформований з головною метою отримання переваг над Сполученими Штатами в торгівлі, було дуже важко мати справу".

Пізніше Трамп сказав журналістам: "Я не шукаю угоди – ми її уклали", після чого одразу ж додав, що великі інвестиції європейської компанії в США можуть змусити його піти на відстрочку.

Європейські політики заявили, що розчаровані новинами про подальші тарифи з боку США. Міністр торгівлі Франції Лоран Сен-Мартен заявив, що нові погрози Трампа не сприяють переговорам.

"Ми дотримуємося тієї ж лінії: деескалація, але ми готові відповісти", – написав він на X.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив інформаційному агентству Ansa, що метою залишається "нульові тарифи за нульові тарифи".

Виступаючи перед журналістами в Гаазі, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф підтримав стратегію ЄС у торговельних переговорах і сказав, що ЄС, ймовірно, розглядатиме цю останню заяву як частину переговорів. "Ми вже бачили, що тарифи можуть підвищуватися і знижуватися під час переговорів зі США", – сказав він.

Міхол Мартін, міністр закордонних справ Ірландії, сказав, що пропозиція Трампа "вкрай розчаровує". Він продовжив: "Я завжди чітко висловлював свою думку, що тарифи завдають шкоди всім сторонам".

12 травня Трамп поскаржився, що Європейський Союз "гірший за Китай", говорячи про перспективи двосторонньої торгівлі.

А міністр фінансів США Скотт Бессент висловив сумніви щодо можливості швидкого досягнення торговельної угоди з ЄС, заявивши, що переговори гальмуються через "проблему колективної дії".