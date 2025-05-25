Немецкий министр призывает к серьезным торговым переговорам ЕС и США после угрозы Трампа

Немецкий министр финансов Ларс Клингбаль призвал к "серьезным переговорам" с Соединенными Штатами после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 50-процентные пошлины на товары Европейского Союза с 1 июня.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Bild, опубликованном в воскресенье, пишет "Европейская правда".

Министр финансов Германии подчеркнул, что "сейчас нам нужны не дальнейшие провокации, а серьезные переговоры".

"Именно об этом я говорил с министром финансов США. Американские пошлины представляют угрозу для американской экономики в той же мере, что и для немецкой и европейской экономик", – добавил он.

Министр подчеркнул, что существующий торговый конфликт вредит всем и должен быть быстро прекращен.

Решение Трампа ввести 50-процентные пошлины на европейские товары вызвало шок на европейских фондовых рынках.

Ультиматум был выдвинут в пятницу, за несколько часов до телефонного разговора комиссара ЕС по вопросам торговли Мароша Шефчовича с торговым представителем США Джеймисоном Гриром и министром торговли США Говардом Лутником.

Этот разговор рассматривался как последняя попытка избежать полномасштабной торговой войны. После разговора Шефчович призвал обе стороны к "взаимному уважению, а не угрозам".