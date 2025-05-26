Трамп покритикував Зеленського: все, що виходить з його вуст, викликає проблеми

Президент США Дональд Трамп, висловивши невдоволення останніми обстрілами Росією українських міст, не втратив нагоди покритикувати і президента України Володимира Зеленського.

Про це він написав у мережі Truth Social, передає "Європейська правда".

За його словами, Зеленський не робить Україні жодних послуг "кажучи те, що він каже".

"Все, що виходить з його вуст, викликає проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося", – заявив Трамп.

Він вкотре повторив мантру про те, що це війна, яка ніколи б не почалася, якби він був президентом.

"Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не "Трампа", я лише допомагаю гасити великі і потворні пожежі, які були розпалені через грубу некомпетентність і ненависть", – заявив Трамп.

Він також заявив, що Владімір Путін "просто збожеволів" обстрілювати українські міста просто "в середині переговорів".

Напередодні спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог став першим посадовцем американської адміністрації, який відреагував на останні масовані повітряні удари Росії по українських містах і селах.