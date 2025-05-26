Трамп про останні обстріли: Путін хоче всю Україну, але це призведе до падіння Росії

Президент США Дональд Трамп заявив про невдоволення останніми масованими обстрілами Росією українських міст, заявивши, що його російський колега Владімір Путін "збожеволів".

Про це він написав у мережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп вкотре похвалився своїми гарними стосунками з Путіним, але зараз, за словами американського президента, "з ним щось сталося".

"Він просто збожеволів! Він безпідставно вбиває багато людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної на те причини", – написав він.

"Я завжди говорив, що він хоче всю Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це виявляється правдою, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії!", – наголосив він.

Трамп також коментував обстріли перед посадкою на борт номер один у Нью-Джерсі.

Він згадав про обстріли, коли вони з Росією перебувають "у середині переговорів" і декілька разів повторив, як йому "це не подобається".

У відповідь на питання про його подальші дії, Трамп заявив: "Ми подивимось, що ми будемо робити".

Напередодні спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог став першим посадовцем американської адміністрації, який відреагував на останні масовані повітряні удари Росії по українських містах і селах.

Тим часом член Палати представників, поміркований республіканець Дон Бейкон, після масованих обстрілів Росією України запропонував інший підхід. Він заявив, що США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, ввести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном.

Президент Володимир Зеленський 25 травня закликав світову спільноту, зокрема США, не мовчати та посилити тиск на Кремль.