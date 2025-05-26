Трамп раскритиковал Зеленского: все, что выходит из его уст, вызывает проблемы

Президент США Дональд Трамп, выразив недовольство последними обстрелами Россией украинских городов, не упустил возможности раскритиковать и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он написал в сети Truth Social, передает "Европейская правда".

По его словам, Зеленский не оказывает Украине никаких услуг, "говоря то, что он говорит".

"Все, что исходит из его уст, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось", – заявил Трамп.

Он в очередной раз повторил мантру о том, что это война, которая никогда бы не началась, если бы он был президентом.

"Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не "Трампа", я только помогаю тушить большие и уродливые пожары, которые разгорелись из-за грубой некомпетентности и ненависти", – заявил Трамп.

Он также заявил, что Владимир Путин "просто сошел с ума", обстреливая украинские города прямо "в середине переговоров".

Накануне спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог стал первым чиновником американской администрации, который отреагировал на последние массированные воздушные удары России по украинским городам и селам.