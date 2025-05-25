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У Трампа озвучили першу реакцію на масовані російські обстріли України

Новини — Неділя, 25 травня 2025, 19:31 — Христина Бондарєва

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог став першим посадовцем американської адміністрації, який відреагував на останні масовані повітряні удари Росії по українських містах і селах.

Свою реакцію Келлог оприлюднив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Келлог опублікував фото Києва у вогні та відзначив, що такі обстріли є "явним порушенням Женевських протоколів".

"Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних людей", – написав Келлог. 

При цьому він вважає, що останні удари РФ лише підкреслюють необхідність припинити вогонь між сторонами. "Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства. Припинення вогню – негайно", – написав спецпредставник Трампа.

Між тим, член Палати представників, поміркований республіканець Дон Бейкон, після масованих обстрілів Росією України запропонував інший підхід. Він заявив, що США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, ввести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном.

Президент Володимир Зеленський 25 травня закликав світову спільноту, зокрема США, не мовчати та посилити тиск на Кремль.

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США Війна з РФ
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