У Трампа озвучили першу реакцію на масовані російські обстріли України

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог став першим посадовцем американської адміністрації, який відреагував на останні масовані повітряні удари Росії по українських містах і селах.

Свою реакцію Келлог оприлюднив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Келлог опублікував фото Києва у вогні та відзначив, що такі обстріли є "явним порушенням Женевських протоколів".

"Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних людей", – написав Келлог.

При цьому він вважає, що останні удари РФ лише підкреслюють необхідність припинити вогонь між сторонами. "Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства. Припинення вогню – негайно", – написав спецпредставник Трампа.

This is Kyiv. The indiscriminate killing of women and children at night in their homes is a clear violation of the 1977 Geneva Peace Protocols designed to protect innocents. These attacks are shameful. Stop the killing. Ceasefire now. pic.twitter.com/89XRWZcP21