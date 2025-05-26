Латвія закрила доступ до ще дев’яти сайтів з роспропагандою

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення обмежити доступ ще до дев'яти вебсайтів, які поширюють російську пропаганду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує портал Delfi.

Рада отримала лист від іншої компетентної державної установи, в якому міститься інформація про перевірку змісту таких сайтів: kanevskadm.ru, контракт23.рф, korvesti.ru, vostokmedia.com, spasskmr.ru, dalnegorsk-mo.ru, infpol.ru, ks87.ru, ulanmedia.ru.

Встановлено, що розміщений на цих сайтах контент суперечить інтересам інформаційної та національної безпеки Латвії. На цих ресурсах поширюється контент, що виправдовує і підтримує війну Росії в Україні та воєнні злочини, вчинені Росією.

Як вказує Рада, на восьми з цих дев'яти сайтів особлива увага приділяється зміцненню сприйняття історії Другої світової війни з позиції, сформованої Росією, з акцентом на підкреслення військових досягнень радянської армії і глорифікацію пам'яті солдатів Радянської армії. У цьому контексті особливу увагу було приділено відзначенню 80-ї річниці закінчення Другої світової війни 9 травня цього року.

Водночас аналіз сайту контракт23.рф показує, що він служить спеціальною платформою для вербування солдатів у Краснодарському краї Росії для участі у військових діях, розпочатих Росією в Україні.

Аналогічні рішення про блокування доступу до сайтів, що поширюють російську пропаганду, NEPLP ухвалювала і раніше.

Торік латвійська комунікаційна компанія Balticom зазнала кібератаки, в результаті якої парад 9 травня з Москви транслювався на всіх наданих компанією каналах інтернет-телебачення.