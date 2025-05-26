Латвия закрыла доступ к еще девяти сайтам с роспропагандой

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение ограничить доступ еще к девяти веб-сайтам, распространяющим российскую пропаганду.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информирует портал Delfi.

Совет получил письмо от другого компетентного государственного учреждения, в котором содержится информация о проверке содержания таких сайтов: kanevskadm.ru, контракт23.рф, korvesti.ru, vostokmedia.com, spasskmr.ru, dalnegorsk-mo.ru, infpol.ru, ks87.ru, ulanmedia.ru.

Установлено, что размещенный на этих сайтах контент противоречит интересам информационной и национальной безопасности Латвии. На этих ресурсах распространяется контент, оправдывающий и поддерживающий войну России в Украине и военные преступления, совершенные Россией.

Как указывает Совет, на восьми из этих девяти сайтов особое внимание уделяется укреплению восприятия истории Второй мировой войны с позиции, сформированной Россией, с акцентом на подчеркивание военных достижений советской армии и глорификацию памяти солдат Советской армии. В этом контексте особое внимание было уделено празднованию 80-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая этого года.

В то же время анализ сайта контракт23.рф показывает, что он служит специальной платформой для вербовки солдат в Краснодарском крае России для участия в военных действиях, начатых Россией в Украине.

Аналогичные решения о блокировании доступа к сайтам, распространяющим российскую пропаганду, NEPLP принимала и ранее.

В прошлом году латвийская коммуникационная компания Balticom подверглась кибератаке, в результате которой парад 9 мая из Москвы транслировался на всех предоставленных компанией каналах интернет-телевидения.