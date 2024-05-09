Через кібератаку онлайн-телебачення в Латвії транслювало парад 9 травня з Москви

Латвійська комунікаційна компанія "Balticom" зазнала кібератаки, в результаті якої парад 9 травня з Москви транслювався на всіх наданих компанією каналах інтернет-телебачення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив портал Delfi з посиланням на голову Національної ради з електронних ЗМІ (NEPLP) Іварса Аболіньша.

Наразі послуги інтернет-телебачення "Balticom" відключені, обставини з'ясовуються.

За інформацією з латвійської бази даних підприємств "Lursoft", AS "Balticom" засноване у 1999 році, а його статутний капітал становить 1 422 840 євро. У 2022 році підприємство спрацювало з оборотом 12,26 мільйона євро і прибутком 3,65 мільйона євро. Головою правління компанії є Генадій Смірновс.

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У Державній поліції (VP) заявили, що правоохоронці знають про інцидент і з'ясовують його обставини.

Нагадаємо, сьогодні росіяни зламали супутниковий сигнал "Інтера" і транслювали парад у Москві.

Зазначається, що українські провайдери переходять на IPTV сигнал, фахівці працюють над відбиттям хакерської атаки.

У Москві 9 травня проходить військовий парад. Російський керівник Володимир Путін під час своєї промови звинуватив Захід в "спотворенні правди про Другу світову війну" та натякнув на готовність застосувати стратегічну ядерну зброю.