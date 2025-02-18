У Латвії заборонили доступ до ще низки сайтів з російською пропагандою

У Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) закрила доступ до кількох кремлівських пропагандистських сайтів.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Відтепер у Латвії більше не буде доступний вміст сайтів www.vm.ru, www.gorod55.ru, www.cheltoday.ru, www.tvspb.ru, www.moika78.ru, www.murman.tv, www.kprf.ru, www.tvkrasnodar.ru і www.dan-news.ru.

Як зазначив регулятор, зміст цих порталів суперечить інтересам безпеки латвійського інформаційного простору та національній безпеці.

Опублікована там інформація відповідає посилам російської агресивної воєнної пропаганди, підтримує і виправдовує вторгнення Росії в Україну та окупацію РФ низки областей України.

Вказані сайти містять пропагандистську інформацію про події в Росії та світі, яку створює та поширює Росія, упереджене та одностороннє висвітлення подій в Україні, новини про "спеціальну воєнну операцію" в Україні відповідно до російської пропаганди, а також інформацію, спрямовану проти незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Латвійської Республіки.

Нагадаємо, наприкінці січня у Латвії вирішили заблокувати доступ ще до семи інтернет-сайтів, що поширюють російську пропаганду.

У Латвії у жовтні минулого року заблокували доступ до 17 порталів з російськими доменами, які публікують викривлені пропагандистські новини.

Після цього в країні закрили доступ до порталу natoexercises.info.