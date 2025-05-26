Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер висловився за використання газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі, щоб відновити діалог з Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю Zeit Online, пише "Європейська правда".

Кречмер, представник керівної партії ХДС, заявив, що "Північний потік" є можливим стартом для переговорів з Росією". Він виступив за те, щоб знову покривати 20% потреб Німеччини в газі за рахунок імпорту з Росії.

Тим самим Кречмер чітко виступив проти позиції канцлера і голови своєї партії Фрідріха Мерца. Той підтримує план Європейської комісії щодо заборони відновлення роботи газопроводів у рамках нового пакета санкцій проти Росії.

Кречмер не вважає цю стратегію ефективною. За його словами, є два шляхи для початку діалогу: "Або намагатися змусити Росію, як це було досі, або спробувати позитивний підхід". Глава уряду Саксонії чітко виступає за позитивний підхід.

На його думку, відновлення роботи трубопроводів могло б допомогти німецькій економіці. Кречмер стверджує, що вже зараз починається відтік компаній через високі виробничі витрати, і питання цін на енергоносії є центральним.

"Наша ситуація значно покращилася б, якби ми отримували близько 20 відсотків газу з Росії", – заявив Кречмер.

Наразі він не бачить готовності до відповідної зміни стратегії в німецькій політиці. Однак він упевнений, що "якщо економічний розвиток буде продовжуватися таким чином, через рік-два ми будемо змушені змінити курс".

Як повідомлялося, Європейський Союз наближається до рішення про включення російських газопроводів "Північний потік-2" в новий проєкт санкцій проти Росії, аби покласти край чуткам про можливе відновлення їхньої роботи.