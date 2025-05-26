Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер высказался за использование газопроводов "Северный поток" в Балтийском море, чтобы возобновить диалог с Россией.

Об этом он сказал в интервью Zeit Online, пишет "Европейская правда".

Кречмер, представитель правящей партии ХДС, заявил, что "Северный поток" является возможным стартом для переговоров с Россией". Он выступил за то, чтобы снова покрывать 20% потребностей Германии в газе за счет импорта из России.

Тем самым Кречмер четко выступил против позиции канцлера и председателя своей партии Фридриха Мерца. Тот поддерживает план Европейской комиссии по запрету возобновления работы газопроводов в рамках нового пакета санкций против России.

Кречмер не считает эту стратегию эффективной. По его словам, есть два пути для начала диалога: "Либо пытаться заставить Россию, как это было до сих пор, либо попробовать позитивный подход". Глава правительства Саксонии четко выступает за позитивный подход.

По его мнению, возобновление работы трубопроводов могло бы помочь немецкой экономике. Кречмер утверждает, что уже сейчас начинается отток компаний из-за высоких производственных затрат, и вопрос цен на энергоносители является центральным.

"Наша ситуация значительно улучшилась бы, если бы мы получали около 20 процентов газа из России", – заявил Кречмер.

Сейчас он не видит готовности к соответствующему изменению стратегии в немецкой политике. Однако он уверен, что "если экономическое развитие будет продолжаться таким образом, через год-два мы будем вынуждены изменить курс".

Как сообщалось, Европейский Союз приближается к решению о включении российских газопроводов "Северный поток-2" в новый проект санкций против России, чтобы положить конец слухам о возможном возобновлении их работы.