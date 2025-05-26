Король Британії на знак підтримки прибуде в Канаду, яка протистоїть Трампу

У понеділок британський король Чарльз III розпочне свій дводенний візит до Канади – перший з моменту сходження на трон.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Головною подією візиту стане участь монарха у церемонії відкриття канадського парламенту у вівторок – історичний момент, адже Чарльз III стане лише другим монархом після королеви Єлизавети II, що виступить із тронною промовою. У ній король окреслить законодавчий порядок денний уряду.

76-річного короля супроводжуватиме королева, і, як зазначають у Букінгемському палаці, візит має стати "впливовим" як з дипломатичної, так і з символічної точки зору.

У перший день візиту монарх зустрінеться з новообраним прем’єр-міністром Канади Марком Карні – колишнім головою Банку Англії.

Карні нещодавно розкритикував рішення британської влади запросити президента США Дональда Трампа на повторний державний візит до Великої Британії. Він назвав це кроком, що суперечить сигналам, які Канада надсилає США у відповідь на погрози її суверенітету.

Запрошення короля на відкриття нового скликання канадського парламенту, за словами Карні, є чітким жестом: "Це не випадковість. Це тверде підтвердження нашого суверенітету".

З моменту вступу на посаду в січні президент Трамп неодноразово заявляв, що хоче, щоб Канада стала 51-м штатом США. Це викликало обурення канадців і змусило Британію намагатися балансувати між двома північноамериканськими країнами.

Британський король є главою Канади, колишньої британської колонії. В останні місяці монарх зробив низку символічних жестів, одягнувши канадські медалі, посадивши клен і назвавши себе королем Канади.

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