Король Британии в знак поддержки прибудет в Канаду, которая противостоит Трампу

В понедельник британский король Чарльз III начнет свой двухдневный визит в Канаду – первый с момента восхождения на трон.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Главным событием визита станет участие монарха в церемонии открытия канадского парламента во вторник – исторический момент, ведь Чарльз III станет лишь вторым монархом после королевы Елизаветы II, который выступит с тронной речью. В ней король очертит законодательную повестку дня правительства.

76-летнего короля будет сопровождать королева, и, как отмечают в Букингемском дворце, визит должен стать "влиятельным" как с дипломатической, так и с символической точки зрения.

В первый день визита монарх встретится с новоизбранным премьер-министром Канады Марком Карни – бывшим председателем Банка Англии.

Карни недавно раскритиковал решение британских властей пригласить президента США Дональда Трампа на повторный государственный визит в Великобританию. Он назвал это шагом, противоречащим сигналам, которые Канада посылает США в ответ на угрозы ее суверенитету.

Приглашение короля на открытие нового созыва канадского парламента, по словам Карни, является четким жестом: "Это не случайность. Это твердое подтверждение нашего суверенитета".

С момента вступления в должность в январе президент Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Это вызвало возмущение канадцев и заставило Британию пытаться балансировать между двумя североамериканскими странами.

Британский король является главой Канады, бывшей британской колонии. В последние месяцы монарх сделал ряд символических жестов, надев канадские медали, посадив клен и назвав себя королем Канады.

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