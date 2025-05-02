Король і королева Британії поїдуть до Канади, де відбулись вибори

Король Великої Британії Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла наприкінці травня відвідають Канаду, де нещодавно відбулись дострокові парламентські вибори.

Про це оголосив Букінгемський палац 2 травня, повідомляє "Європейска правда".

У межах візиту до Канади 26-27 травня Чарльз ІІІ виголосить так звану тронну промову, в якій будуть офіційно викладені пріоритет діяльності уряду на чолі з Марком Карні.

Карні, який на початку року очолив Ліберальну партію після Джастіна Трюдо, привів її до перемоги на дострокових виборах 28 квітня.

Зазначимо, що в самій Канаді британська монархія не користується значною популярністю й раніше лунали пропозиції скасувати присягу британській короні на законодавчому рівні.

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