Торгові представники ЄС та Китаю зустрінуться у червні

Посадовці з питань торгівлі Європейського Союзу та Китаю планують зустрітися на початку червня.

Про це пише Bloomberg із посиланням на слова речника ЄС, передає "Європейська правда".

За словами речника ЄС, міністр комерції Китаю Ван Веньтао та єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович мають зустрітися на полях міністерської зустрічі СОТ у Парижі на початку червня.

Водночас він не підтвердив точну дату переговорів.

Новина про майбутню зустріч з’явилася після того, як президент Трамп погодився відтермінувати введення 50% тарифів для ЄС до 9 липня після телефонної розмови з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як зазначило агентство, зустріч представників Китаю та ЄС стане третьою відомою за цей рік. У березні Шефчович відвідав китайську столицю, де також зустрівся з віцепрем’єром Китаю. Після цього 8 квітня відбулася відеоконференція між сторонами.

Впродовж останніх тижнів китайський уряд намагається зміцнити глобальні зв’язки, щоб протистояти тарифній політиці американського президента Дональда Трампа.

22 квітня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї поспілкувався зі своїм британським колегою Девідом Леммі щодо "безкарного одностороннього залякування" у світі.

Також нещодавно ЗМІ писали, що Китай збирається скасувати санкції проти п'яти нинішніх і колишніх депутатів Європарламенту, які критикували порушення прав людини в країні, тим самим відкривши шлях до торговельних переговорів.

На початку травня китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що його країна готова співпрацювати з лідерами ЄС.