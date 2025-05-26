Торговые представители ЕС и Китая встретятся в июне

Чиновники по вопросам торговли Европейского Союза и Китая планируют встретиться в начале июня.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова представителя ЕС, передает "Европейская правда".

По словам представителя ЕС, министр коммерции Китая Ван Вэньтао и еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович должны встретиться на полях министерской встречи ВТО в Париже в начале июня.

В то же время он не подтвердил точную дату переговоров.

Новость о предстоящей встрече появилась после того, как президент Трамп согласился отсрочить введение 50% тарифов для ЕС до 9 июля после телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как отметило агентство, встреча представителей Китая и ЕС станет третьей известной за этот год. В марте Шефчович посетил китайскую столицу, где также встретился с вице-премьером Китая. После этого 8 апреля состоялась видеоконференция между сторонами.

В последние недели китайское правительство пытается укрепить глобальные связи, чтобы противостоять тарифной политике американского президента Дональда Трампа.

22 апреля министр иностранных дел Китая Ван И пообщался со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми относительно "безнаказанного одностороннего запугивания" в мире.

Также недавно СМИ писали, что Китай собирается отменить санкции против пяти нынешних и бывших депутатов Европарламента, которые критиковали нарушения прав человека в стране, тем самым открыв путь к торговым переговорам.

В начале мая китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что его страна готова сотрудничать с лидерами ЕС.