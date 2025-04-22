Китай закликав Британію об'єднатися проти "одностороннього залякування" у світі
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї поспілкувався зі своїм британським колегою Девідом Леммі щодо "безкарного одностороннього залякування" у світі.
Про це написало агентство Reuters, передає "Європейська правда".
Очільник МЗС Китаю заявив, що його країна та Велика Британія мають відповідальність за підтримку міжнародного порядку в умовах "безкарного одностороннього залякування".
Він наголосив, що Китай готовий співпрацювати з Британією, щоб "усунути всі відволікаючі чинники", а також додав, що обидві країни несуть відповідальність за захист багатосторонніх торговельних систем.
Торгова війна між США та Китаєм, у межах якої сторони запровадили взаємні тарифи, що перевищують 100%, практично заморозила торгівлю між двома найбільшими економіками світу.
Раніше китайський посол у Сполучених Штатах Сє Фен закликав Вашингтон шукати спільну мову з Китаєм, підкресливши готовність його держави діяти в умовах ескалації торгової війни.
А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни готові співпрацювати з надійними торговельними партнерами в Європі після того, як Трамп ввів загальні торговельні тарифи.