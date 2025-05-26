Макрон: Трамп усвідомив, що Путін його обманув

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що війна в Україні "дестабілізує Азію", а не лише Європу; він також впевнений: американський президент Дональд Трамп "усвідомив", що очільник Кремля Владімір Путін його обманув.

Макрона цитує BFMTV, передає "Європейська правда".

Під час туру Південно-Східною Азією Макрон закликав до "збереження порядку, заснованого на правилах" у глобальному контексті "серйозних дисбалансів". Він звернувся до таких країн, як В'єтнам і Індонезія, які традиційно купували озброєння в Москви, але нині шукають альтернативних постачальників.

Макрон акцентував, що Росія, "ведучи війну в Україні за підтримки північнокорейських солдатів дестабілізує Азію", а не лише Європу.

Також, на його думку, Трамп "усвідомив", що Путін його "обманув".

"Я вважаю, що президент Трамп усвідомив: коли президент Путін говорив йому про готовність до миру – він брехав", – акцентував французький лідер та закликав до "якомога тривалішого припинення вогню".

Він наголосив: "Те, що відбувається в Україні, є неприйнятним і вкрай серйозним".

"Не можна заявляти про готовність до переговорів і водночас бомбити. Така подвійна риторика демонструє нещирість будь-яких заяв про діалог", – додав Макрон.

Нагадаємо, Трамп 25 травня, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

Трамп він не втратив нагоди покритикувати і президента Зеленського. За його словами, Зеленський не робить Україні жодних послуг "кажучи те, що він каже".

А у Кремлі пояснили висловлювання Трампа, який озвучив незадоволення наказами Путіна активізувати обстріли України в останні дні, "емоційним перевантаженням".