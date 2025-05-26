Кремль пояснив висловлювання Трампа про "божевілля" Путіна

У Кремлі пояснили висловлювання президента США Дональда Трампа, який озвучив незадоволення наказами Владіміра Путіна активізувати обстріли України в останні дні, "емоційним перевантаженням".

Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков у понеділок, його слова наводить російське агентство "Интерфакс".

Трамп напередодні заявив про невдоволення масованими обстрілами Росією українських міст, заявивши, що Путін "збожеволів". Трамп вкотре похвалився гарними стосунками з Путіним, але зараз, за словами американського президента, "з ним щось сталося".

Журналісти попросили Пєскова прокоментувати слова Трампа.

Пєсков почав відповідь із вдячності Трампу за сприяння в організації переговорного процесу з Україною та потім сказав, що це все викликає "емоційні реакції".

"Звичайно, одночасно з цим це дуже відповідальний момент, який пов'язаний, звичайно, з емоційним перевантаженням всіх абсолютно і емоційними реакціями. Ми уважно відстежуємо всю реакцію", – заявив Пєсков.

Він додав, що Путін приймає ті рішення, які "необхідні для забезпечення безпеки нашої країни".

Нагадаємо, Трамп в неділю, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

Трамп також не втратив нагоди покритикувати і президента Зеленського. За його словами, Зеленський не робить Україні жодних послуг "кажучи те, що він каже".