Макрон: Трамп осознал, что Путин его обманул

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что война в Украине "дестабилизирует Азию", а не только Европу; он также уверен: американский президент Дональд Трамп "осознал", что глава Кремля Владимир Путин его обманул.

Макрона цитирует BFMTV, передает "Европейская правда".

Во время тура по Юго-Восточной Азии Макрон призвал к "сохранению порядка, основанного на правилах" в глобальном контексте "серьезных дисбалансов". Он обратился к таким странам, как Вьетнам и Индонезия, которые традиционно покупали вооружение у Москвы, но сейчас ищут альтернативных поставщиков.

Макрон акцентировал, что Россия, "ведя войну в Украине при поддержке северокорейских солдат, дестабилизирует Азию", а не только Европу.

Также, по его мнению, Трамп "осознал", что Путин его "обманул".

"Я считаю, что президент Трамп осознал: когда президент Путин говорил ему о готовности к миру – он врал", – акцентировал французский лидер и призвал к "как можно более длительному прекращению огня".

Он подчеркнул: "То, что происходит в Украине, является неприемлемым и крайне серьезным".

"Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно бомбить. Такая двойная риторика демонстрирует неискренность любых заявлений о диалоге", – добавил Макрон.

Напомним, Трамп 25 мая, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

Трамп он не упустил случая покритиковать и президента Зеленского. По его словам, Зеленский не делает Украине никаких услуг "говоря то, что он говорит".

А в Кремле объяснили высказывание Трампа, который озвучил недовольство приказами Путина активизировать обстрелы Украины в последние дни,"эмоциональной перегрузкой".