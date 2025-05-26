Глава МЗС Німеччини про останні обстріли РФ: "Путін не прагне миру"

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль впевнений, що удари Росії впродовж вихідних по регіонах України доводять, що очільник Кремля Владімір Путін не прагне миру.

Про це він написав у Х ввечері 26 травня після чергового російського удару по Україні, передає "Європейська правда".

Вадефуль заявив, що ракетні та дронові атаки Росії на вихідних доводять, що Путін не прагне миру.

"Він відповідає на мирні ініціативи України грубою силою. Поки це триває, ми, як німці та європейці, підтримуватимемо Україну", – акцентував глава МЗС Німеччини.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, у ніч проти 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних безпілотників.

У наступну ніч, проти 25 травня, Росія намагалася вдарити 367-ми засобами повітряного нападу, серед яких були балістичні, крилаті та керовані ракети, а також дрони. А у ніч проти 26 травня Росія запустила по Україні 364 засоби, серед яких були крилаті ракети та ударні дрони.

25 травня президент США Дональд Трамп, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

У Кремлі пояснили висловлювання Трампа, який озвучив незадоволення наказами Путіна активізувати обстріли України в останні дні, "емоційним перевантаженням".