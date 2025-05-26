Глава МИД Германии о последних обстрелах РФ: "Путин не стремится к миру"

Глава Министерства иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль уверен, что удары России в выходные по регионам Украины доказывают, что глава Кремля Владимир Путин не стремится к миру.

Об этом он написал в Х вечером 26 мая после очередного российского удара по Украине, передает "Европейская правда".

Вадефуль заявил, что ракетные и дронные атаки России в выходные доказывают, что Путин не стремится к миру.

"Он отвечает на мирные инициативы Украины грубой силой. Пока это продолжается, мы, как немцы и европейцы, будем поддерживать Украину", – акцентировал глава МИД Германии.

По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, в ночь на 24 мая россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 ударных беспилотников.

В следующую ночь, против 25 мая, Россия пыталась нанести удар 367 средствами воздушного нападения, среди которых были баллистические, крылатые и управляемые ракеты, а также дроны. А в ночь против 26 мая Россия запустила по Украине 364 средства, среди которых были крылатые ракеты и ударные дроны.

25 мая президент США Дональд Трамп, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

В Кремле объяснили высказывания Трампа, который озвучил недовольство приказами Путина активизировать обстрелы Украины в последние дни, "эмоциональной перегрузкой".