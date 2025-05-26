У Будапешті заборонили марш проти гомофобії, посилаючись на Конституцію

Поліція Будапешта заборонила проведення 1 червня маршу проти гомофобії та трансфобії, посилаючись на ухвалені поправки до Основного закону, де передбачений захист дітей від "гей-пропаганди".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Марш 1 червня проти трансфобії та гомофобії на проспекті Андраші мали організувати кілька громадських організацій, зокрема Amnesty International Hungary Угорський Гельсінський комітет і Товариство за громадянські свободи (TASZ).

Однак угорська поліція заборонила марш. У обґрунтуванні рішення вона посилається на п'ятнадцяту поправку до Основного закону, яка набрала чинності 15 квітня.

Поправка стверджує, що "захист прав дітей" може виправдати обмеження свободи зібрань – ідеться насамперед про заходи, які організовують представники ЛГБТК+.

Рішення поліції Будапешта не може бути оскаржене.

18 березня парламент Угорщини ухвалив законопроєкт про заборону прайду в Будапешті. Згідно з ним, заборонено проводити акції, які пропагують "гомосексуалізм" і "зміну статі".

Цей крок вписується в анти-ЛГБТІ-політику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його партії "Фідес". Однак підготовка до 30-го маршу, який планується 28 червня, все ще триває.